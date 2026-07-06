وفيَّات الأردن.. الإثنين 6-7-2026

خبرني انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 6-7-2026:
- احمد خلف الجباره
- أحمد عارف عبدالغني الدرابسة
- أحمد سليمان المصري
- أميرة عيسى عثمان الشيشاني
- إبراهيم فلاح العيطان الخلايلة
- أحمد جواد علي الخمايسه
- أحمد حريثان الصوالحه
- إدريس إبراهيم حسو
- جبر محمد رصرص
- ختمه ضيف الله اشتيان البدول
- خلف خليل عبابنة
- زياد طارق شموط
- سالم سلامة فواز العقبي
- سميحة محمود سلطان
- سمير داود محمود الربيعي
- طارق فايز الساري حجيرات
- عبد الفتاح خالد حيمور
- عبد المجيد الحواتمه
- عمر توفيق ذياب
- غازي أملح الحمد العساف
- فايزه صالح العبدي الريالات
- فخري محمد المومني
- فضل صالح ناطور
- لمى عصام أحمد العطيات
- ليما حسن عبدالهادي اشتيوي
- محمد عطية علي تايه
- مصطفى حسن خليل الحيت
- منتهى نجيب خليل عسليّة
- ناضم البختري
- هاشم قاسم راضي حجازي
- وائل المرعي
- يزن احمد عليان
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون..