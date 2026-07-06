وفيَّات الأردن.. الإثنين 6-7-2026

خبرني انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الإثنين، 6-7-2026:

- احمد خلف الجباره

- أحمد عارف عبدالغني الدرابسة

- أحمد سليمان المصري

- أميرة عيسى عثمان الشيشاني

- إبراهيم فلاح العيطان الخلايلة

- أحمد جواد علي الخمايسه

- أحمد حريثان الصوالحه

- إدريس إبراهيم حسو

- جبر محمد رصرص

- ختمه ضيف الله اشتيان البدول

- خلف خليل عبابنة

- زياد طارق شموط

- سالم سلامة فواز العقبي

- سميحة محمود سلطان

- سمير داود محمود الربيعي

- طارق فايز الساري حجيرات

- عبد الفتاح خالد حيمور

- عبد المجيد الحواتمه

- عمر توفيق ذياب

- غازي أملح الحمد العساف

- فايزه صالح العبدي الريالات

- فخري محمد المومني

- فضل صالح ناطور

- لمى عصام أحمد العطيات

- ليما حسن عبدالهادي اشتيوي

- محمد عطية علي تايه

- مصطفى حسن خليل الحيت

- منتهى نجيب خليل عسليّة

- ناضم البختري

- هاشم قاسم راضي حجازي

- وائل المرعي

- يزن احمد عليان

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون..