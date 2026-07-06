طالبة بجامعة البترا تشارك في ورشة دولية لصناعة الأفلام في شنغهاي

خبرني - تشارك طالبة قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي في كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا، ماسة محمود، في ورشة دولية مكثفة لصناعة الأفلام تستضيفها Shanghai Vancouver Film School في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة طلبة ومبدعين شباب من مختلف دول العالم.

وتستمر الورشة ثلاثة أسابيع، وتركز على التدريب العملي في مختلف مراحل صناعة الفيلم، بدءًا من تطوير الفكرة وكتابة السيناريو، مرورًا بالإخراج والتصوير والإنتاج، وصولًا إلى المونتاج، ضمن بيئة تعليمية تحاكي صناعة السينما الاحترافية.

ويعمل المشاركون ضمن فرق إنتاج متعددة الثقافات لإنجاز أفلام قصيرة، بما يعزز مهاراتهم في العمل الجماعي والتواصل الإبداعي، ويتيح لهم اكتساب خبرات عملية في أساليب السرد البصري والتعبير السينمائي وفق المعايير العالمية.

وتهدف المشاركة إلى تمكين الطلبة من اكتساب خبرات دولية، وتوسيع آفاقهم المهنية، وبناء شبكة علاقات مع صناع أفلام وأكاديميين من مختلف الدول، بما يسهم في تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة البترا على توفير فرص دولية نوعية لطلبتها، وتعزيز انفتاحهم على التجارب الأكاديمية والفنية العالمية، بما يواكب التطورات في الصناعات الإبداعية، ويؤهل خريجين يمتلكون الكفاءة والخبرة للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.