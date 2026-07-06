قضية فهد أبو شايب.. التحقيقات تكشف تورط 3 فتيات وتوقف 17 شخصًا

خبرني - تواصل الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها المكثفة في قضية مقتل الشاب الاردني فهد ابو الشايب، التي اثارت موجة واسعة من التفاعل في الشارع الاردني، بعدما كشفت التحقيقات الاولية عن تفاصيل جديدة حول الجريمة التي اودت بحياة طالب كان يستعد للتقدم لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بهدف تحسين معدله.

وقرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف 17 متهما ومشتبها به على ذمة القضية، فيما تستمر التحقيقات لاستكمال جمع الادلة وتحديد جميع المتورطين والادوار التي قام بها كل منهم، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

توقيف 17 متهما وتحقيقات لكشف جميع المتورطين

وبحسب مجريات التحقيق، تعرض فهد ابو الشايب لاستدراج الى منطقة الصويفية، حيث تعرض لاعتداء عنيف من قبل عدد من الاشخاص، اسفر عن اصابات بالغة في مختلف انحاء جسده.

وافادت التحقيقات بان عددا من المشاركين تناوبوا على الاعتداء عليه قبل ان يفقد وعيه، ثم غادروا المكان دون تقديم اي مساعدة له، فيما نقل لاحقا الى المستشفى بحالة حرجة.



واشارت المعلومات الى ان من بين الموقوفين ثلاث فتيات، بعد ورود اسمائهن خلال التحقيقات الجارية، حيث تواصل النيابة العامة الاستماع الى الافادات وجمع الادلة لتحديد طبيعة دور كل شخص في القضية.

كما يعمل الادعاء العام على تفريغ وتدقيق تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، الى جانب استكمال باقي الاجراءات التحقيقية، بهدف الوصول الى الصورة الكاملة للجريمة وكشف دوافعها وملابساتها.

وافادت المعلومات الطبية بان الشاب توفي متاثرا بنزيف حاد في الجمجمة، رغم المحاولات الطبية التي بذلت لانقاذ حياته بعد نقله الى المستشفى.

عائلة الضحية تكشف تفاصيل الساعات الاخيرة

وفي رواية مؤثرة، قال والد فهد ابو الشايب ان نجله خرج مساء الجمعة لشراء بعض احتياجاته الشخصية من منطقة الصويفية، دون ان تتوقع العائلة ان تكون تلك اخر مرة يغادر فيها المنزل، وذلك قبل ساعات من موعد تقدمه لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لتحسين معدله.



واوضح الوالد ان المعتدين استولوا على الهاتف النقال لنجله قبل ان يعتدوا عليه بالضرب بشكل عنيف، مشيرا الى ان شهودا ابلغوه بان عدد المشاركين في الاعتداء لم يقل عن تسعة اشخاص، تناوبوا على ضربه حتى فقد وعيه، ثم فروا من المكان.

واضاف ان فهد نقل الى المستشفى في حالة حرجة، الا انه فارق الحياة متاثرا بنزيف حاد في الجمجمة، مؤكدا ان نجله كان حسن السيرة والاخلاق ولم يعرف عنه وجود اي خلافات مع احد، مطالبا بانزال اقصى العقوبات بحق جميع المتورطين في القضية.

من جانبها، قالت والدة الفقيد ان ابنها كان يجمع بين الدراسة والعمل الى جانب والده لمساعدته في تحمل اعباء الحياة، وكان معروفا بحبه لاسرته وجيرانه وحسن تعامله مع الجميع، معربة عن صدمتها من الطريقة التي فقدت بها ابنها.

كما اكدت شقيقته حنين ان فهد كان يشارك عائلته جميع تفاصيل حياته، ولم يكن يخفي عنهم اي امر، مشيرة الى ان الاسرة لا تزال تعيش حالة من الحزن والصدمة، فيما يواصل ذوو الضحية المطالبة بسرعة استكمال التحقيقات واحالة جميع المتورطين الى القضاء لينالوا العقوبة التي يقررها القانون.