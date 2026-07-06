ريادة وطنية وحضور عالمي ... عمّان الأهلية تتصدر تصنيف التايمز للتخصصات 2026

خبرني - أعلنت Times Higher Education (THE) نتائج تصنيف التخصصات لعام 2026، والذي يقيّم الجامعات عالميًا بناءً على جودة التدريس، البحث العلمي، السمعة الأكاديمية، والابتكار.

وقد تميّزت جامعة عمان الأهلية في مختلف تخصصاتها إن على الصعيد المحلي أو العربي أوالدولي حيث حققت المراتب التالية في مختلف التخصصات :

* المرتبة الأولى على مستوى الأردن في:

* علوم الحاسوب (301–400 عالميًا)

* التربية والتعليم (176–200 عالميًا)

* الهندسة (301–400 عالميًا)

* العلوم الفيزيائية (301–400 عالميًا)

* العلوم الإنسانية (501–600 عالميًا)

* وأيضا ، المرتبة الأولى بين الجامعات الخاصة إلى جانب ما سبق في:

* إدارة الأعمال والاقتصاد (301–400 عالميًا)

* الطب والصحة (501–600 عالميًا).