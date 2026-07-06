الأردن.. الغذاء والدواء: الشائعات الغذائية تحت طائلة المساءلة

خبرني - قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الاثنين، إن بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ينشرون مقاطع مصورة تتضمن محتوى غير دقيق ومغاير للحقيقة بشأن الاشتراطات الصحية في بعض المنشآت الغذائية.

وأهابت المؤسسة، في بيان، ضرورة تحري الدقة والموضوعية بهذا الخصوص، لما قد يترتب على تداول مثل هذه المقاطع من تضليل للجمهور وتأثير على الثقة بالمنشآت الغذائية وأنشطتها ومنتجاتها، وإشغال الجهات الرقابية عن مهامها وواجباتها الرقابية ذات الأولوية.

وأضافت أن ذلك قد ينطوي على إساءة للمنتج الوطني والسياحة، مما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، محذرة من أن مثل هذه الممارسات قد تعتبر بلاغات كاذبة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وأكدت أن الكوادر المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية على جميع المنشآت الغذائية، لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

ودعت المؤسسة في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى إلى التواصل معها قبل النشر عبر المنصة الرسمية المخصصة للشكاوى عبر تطبيق الواتسآب على الرقم (0795632000).