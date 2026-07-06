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مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد

  • 06 تموز 2026
  • 09:32
مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد

خبرني -نفت إدارة سلسلة مطاعم شاورما "جيت بوئتك" صحة الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تقديمها شكوى بحق نادي الحسين إربد الرياضي، مؤكدة أن هذه المعلومات "عارية تماماً عن الصحة ولا أساس لها".

وأكدت الإدارة، في بيان توضيحي، اعتزازها وتقديرها لنادي الحسين إربد وإدارته وجماهيره، مشددة كذلك على احترامها لجميع الأندية الرياضية الأردنية، واصفة إياها بأنها ركيزة أساسية في المجتمع.

وحذرت إدارة السلسلة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر أو يروج لهذه الشائعات أو يزج باسم المطعم في أخبار مضللة، حفاظاً على حقوق الشركة ومكانتها.

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