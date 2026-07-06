رئيس وزراء أستراليا يعتذر على تصريحه برغبته في مضاجعة المغنية كايلي مينوغ

خبرني - قدّم رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اعتذاره بعد تصريحه خلال مشاركته في بودكاست فكاهي بأنه يرغب في "الزواج من المغنية الأسترالية كايلي مينوغ ومواعدتها ومضاجعتها".

وأثناء مشاركته في البودكاست الكوميدي Bush Deep، اقترحت عليه المقدّمة أن يلعب لعبة شائعة تتطلب اختيار أيّ من المشاهير سيضاجع، وأيّهم سيتزوج، وأيّهم سيواعد. وكانت الخيارات المتاحة هي كايلي مينوغ، ونيكول كيدمان، وروندا بيرشمور.

وحاول ألبانيزي في البداية التملص من الإجابة، مذكّرا بأنه تزوّج منذ ستة أشهر فقط. لكن بعد إلحاح المقدّمة بالأسئلة، أجاب: "كايلي بالطبع"، ثم أضاف أنه سيختار مينوغ في "النقاط الثلاث جميعها".

واليوم الاثنين، نشر مكتب رئيس الوزراء بيانا لألبانيزي قدّم فيه اعتذاره.

وجاء في البيان الصادر عن مكتبه: "أقدّم اعتذاري غير المشروط عن هذه التصريحات".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الأسترالية ومنصات التواصل الاجتماعي.