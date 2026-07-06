*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • شرفات
  • رئيس وزراء أستراليا يعتذر على تصريحه برغبته في مضاجعة المغنية كايلي مينوغ

رئيس وزراء أستراليا يعتذر على تصريحه برغبته في مضاجعة المغنية كايلي مينوغ

  • 06 تموز 2026
  • 08:53
رئيس وزراء أستراليا يعتذر على تصريحه برغبته في مضاجعة المغنية كايلي مينوغ

خبرني - قدّم رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اعتذاره بعد تصريحه خلال مشاركته في بودكاست فكاهي بأنه يرغب في "الزواج من المغنية الأسترالية كايلي مينوغ ومواعدتها ومضاجعتها".
وأثناء مشاركته في البودكاست الكوميدي  Bush Deep، اقترحت عليه المقدّمة أن يلعب لعبة شائعة تتطلب اختيار أيّ من المشاهير سيضاجع، وأيّهم سيتزوج، وأيّهم سيواعد. وكانت الخيارات المتاحة هي كايلي مينوغ، ونيكول كيدمان، وروندا بيرشمور.

وحاول ألبانيزي في البداية التملص من الإجابة، مذكّرا بأنه تزوّج منذ ستة أشهر فقط. لكن بعد إلحاح المقدّمة بالأسئلة، أجاب: "كايلي بالطبع"، ثم أضاف أنه سيختار مينوغ في "النقاط الثلاث جميعها".

واليوم الاثنين، نشر مكتب رئيس الوزراء بيانا لألبانيزي قدّم فيه اعتذاره.

وجاء في البيان الصادر عن مكتبه: "أقدّم اعتذاري غير المشروط عن هذه التصريحات".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الأسترالية ومنصات التواصل الاجتماعي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تطورات جديدة في قضية وفاة الممثلة إيجي إرتيم
تطورات جديدة في قضية وفاة الممثلة إيجي إرتيم
  • 2026-07-06 11:46
إلغاء حفل محمد فضل شاكر بعد تقارير عن نقل والده إلى المستشفى
إلغاء حفل محمد فضل شاكر بعد تقارير عن نقل والده إلى المستشفى
  • 2026-07-05 20:01
حبيب يحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ16 بأغنية خاصة.. (ويا أم المحرمة) تواصل إشعال الساحة الفنية
حبيب يحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ16 بأغنية خاصة.. (ويا أم المحرمة) تواصل إشعال...
  • 2026-07-05 19:44
العثور على جثة المؤثرة ملك فارس داخل شقة فنان عراقي
العثور على جثة المؤثرة ملك فارس داخل شقة فنان عراقي
  • 2026-07-05 19:37
«أنا السبب».. أحمد زاهر يكشف معاناة ابنته مع المرض
«أنا السبب».. أحمد زاهر يكشف معاناة ابنته مع المرض
  • 2026-07-05 18:13
عامر خان يبدأ فصلا جديدا.. زفاف ثالث بعد حكاية حب امتدت 25 عاما
عامر خان يبدأ فصلا جديدا.. زفاف ثالث بعد حكاية حب امتدت 25 عاما
  • 2026-07-04 18:32