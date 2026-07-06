الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين

خبرني - استقرت أسعار الذهب الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدّى تقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الأسبوع الماضي وجاء أقل من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% الجمعة، عقب 4 أسابيع متتالية من التراجع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 1.5% لتصل إلى 4186.80 دولارا للأوقية.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس تباطؤا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر حزيران، كما تم تعديل بيانات زيادة الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل ودفع الأسواق المالية إلى تخفيض توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في المدى القريب.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن أن احتمالية رفع سعر الفائدة في أيلول تبلغ قرابة 55%، بانخفاض عن أكثر من 60% قبل صدور البيانات.

وعادة ما ينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا عند انخفاض أسعار الفائدة. وستتجه أنظار المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 16و17 حزيران، وهو أول اجتماع لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 62.4773 دولارا للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 23 حزيران.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1645.05دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 1275.18دولارا للأوقية. ويتجه المعدنان نحو تحقيق مكاسب يومية للمرة الرابعة على التوالي.