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الأردن.. أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس

  • 06 تموز 2026
  • 08:27
الأردن أجواء صيفية معتدلة حتى الخميس

خبرني - تسجّل درجات الحرارة الاثنين، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29- 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 27- 16، وفي مناطق البادية 36- 21، وفي مناطق السهول 31- 20، وفي الأغوار الشمالية 39 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41- 28، وفي البحر الميت 40- 26، وفي خليج العقبة 41 - 27 درجة مئوية.

ويبقى الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض الأربعاء، درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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