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تجاوز حصيلة وفيات إيبولا في الكونغو حاجز الـ500

  • 06 تموز 2026
  • 08:23
تجاوز حصيلة وفيات إيبولا في الكونغو حاجز الـ500

خبرني - تجاوزت حصيلة وفيات حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500 شخص حسب تقرير صادر عن سلطات البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية (ACP) أن "الأرقام الرئيسية تشير إلى تعافي 253 حالة، و1561 حالة مؤكدة، من بينها 506 وفيات، و628 حالة تخضع للعلاج".

وتقدر السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس بنسبة 32.4%.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة، لما يشكله الفيروس من خطر على دول الجوار، فيما تقيّم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بـ"المرتفع".

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