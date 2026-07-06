عمدة نيويورك يطلق تحذيرا لسكان المدينة

خبرني - وجّه عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني تعليمات طارئة للبقاء في المنازل تحسبا لفيضانات مفاجئة، وسط موجة حر قياسية تسببت بانقطاع الكهرباء.

أصدر عمدة نيويورك، زهران ممداني، تحذيرات عاجلة للسكان عبر منصة "إكس"، متوقعاً هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ظروف مناخية قاسية، حيث شهدت المنطقة موجة حر غير مسبوقة وصلت فيها درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 840 ألف أسرة، وأدى إلى إلغاء أو تأجيل فعاليات عيد الاستقلال في عدة مدن بالساحل الشرقي.

وقد شملت تعليمات العمدة المباشرة للسكان للتعامل مع الطوارئ: تقليل التنقل والبقاء في المنازل أثناء العواصف. الإخلاء الفوري لشقق الطابق السفلي (البدروم) في حال بدأ منسوب المياه في الارتفاع.

وتوفير أماكن إقامة آمنة طوال الليل في جميع الأحياء، يمكن الوصول إليها عبر الاتصال على رقم الطوارئ.

والإبلاغ عن المخاطر غير الطارئة كالأشجار المتساقطة ومصارف المياه المسدودة والاتصال بـ 911 فقط في حالات الخطر الفوري أو المحاصرة بسبب المياه.