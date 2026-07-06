90 دقيقة من الجنون.. إنجلترا تنجو من المكسيك بصعوبة وتتأهل لدور الـ16 من مونديال 2026

خبرني - تأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2، في مباراة درامية احتضنها ملعب أزتيكا ضمن منافسات دور الـ16،فجر الاثنين.

بدأت المباراة بإيقاع سريع من المنتخب الإنجليزي الذي نجح في فرض أفضليته خلال الشوط الأول، حيث افتتح جود بيلينغهام التسجيل في الدقيقة 36 برأسية متقنة بعد عرضية من بوكايو ساكا، قبل أن يعود اللاعب نفسه سريعا ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد تمريرة حاسمة من هاري كين، ليضع إنجلترا في المقدمة بثنائية مبكرة.

لكن منتخب المكسيك لم يستسلم، ونجح جوليان كوينونيس في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42، ليعيد الإثارة إلى اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تلقت إنجلترا ضربة قوية بعد طرد المدافع جاريل كوانساه في الدقيقة 54، ما منح المكسيك أفضلية عددية انعكست على مجريات اللعب. ومع ذلك، تمكن القائد هاري كين من تسجيل الهدف الثالث لإنجلترا من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

واصلت المكسيك الضغط وتمكنت من تقليص الفارق مجددا عبر راؤول خيمينيز من ركلة جزاء في الدقيقة 69، لتشتعل الدقائق الأخيرة من المواجهة، وسط محاولات مكسيكية مكثفة وتألق واضح للحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة حاسمة.

وفي الوقت بدل الضائع، صمدت إنجلترا أمام الهجمات المتتالية حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا تأهل "الأسود الثلاثة" إلى ربع النهائي بعد مباراة قوية ومليئة بالتقلبات، ليواصل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في البطولة ويضرب موعدا مرتقبا مع منتخب النرويج في الدور المقبل.