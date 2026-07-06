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  • 10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف

10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف

  • 06 تموز 2026
  • 08:12
10 قتلى على الأقل في حصيلة جديدة للغارات الروسية على منطقة كييف

خبرني - أدت غارات روسية إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، بحسب السلطات المحلية.

ففي العاصمة، قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأصيب 46 آخرون، وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام.

كما لقي شخص واحد على الأقل حتفه في منطقة بوتشا الواقعة على مشارف كييف، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية ميكولا كالاتشنيك.

وكان مسؤولون قالوا إنّ العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم صاروخي روسي في وقت مبكر من الاثنين، وأضافوا أن هناك سكانا محاصرين داخل مبنى تعرّض لأضرار بالغة قرب وسط المدينة.

وتحدث شهود عن سلسلة من الانفجارات في المدينة ومحيطها، وقالوا أيضا إن الدفاعات الجوية كانت تعمل لصدّ الطائرات المسيّرة الروسية.

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