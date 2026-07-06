رونالدو يقول إن كأس العالم الحالية هي الأخيرة له

خبرني - قال كريستيانو رونالدو إن النسخة الحالية من كأس العالم لكرة القدم ستكون الأخيرة له، وأكد أنه يودع البطولة دون أي ندم، وذلك قبيل مباراة البرتغال في دور 16 أمام إسبانيا المقررة في دالاس الاثنين.

وأدلى اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة - وهو رقم قياسي - بهذه التصريحات في ختام مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه سينهي مسيرته الحافلة بالبطولات وفقا لشروطه الخاصة.

وقال "فلتكن هذه آخر بطولة كأس عالم لي؛ إنها آخر بطولة كأس عالم لي، وآمل ألا تكون مباراة الغد (الاثنين) هي آخر مباراة لي"، قبل أن يغادر وسط تصفيق حار من الصحفيين.

وكان المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد رفض في وقت سابق تأكيد أن هذه البطولة ستكون الأخيرة له، رغم أنه سيبلغ 45 عاما من عمره عند انطلاق النسخة المقبلة في عام 2030.

وقال رونالدو للصحفيين الأحد في بداية المؤتمر "سأعتزل عندما اختار ذلك. أنتم تسألون دائما نفس السؤال: هل هذه هي الأخيرة؟ سنرى. لا أريد لفت الانتباه إلى هذا الأمر، فالأهم هو أن نلعب جيدا غدا (الاثنين).

"سأكون صادقا تماما، بغض النظر عما سيحدث غدا، سيغادر كريستيانو بضمير مرتاح بنسبة 1000 في المئة.

"بذلت كل ما بوسعي من أجل كرة القدم، فاللعب لسنوات عديدة هو شغفي. لم أفعل ذلك بدافع الحاجة، فأنا اعيش حياة ميسورة. الأمر يتعلق بالشغف. ألعب للمنتخب الوطني واحب لعب كرة القدم".

وأضاف "بغض النظر عما سيحدث غدا (الاثنين)، لن أضع ضغطا على نفسي بأنني يجب أن أفوز.

"عليك أن تستمتع بكل مباراة في بطولة كبرى مثل كأس العالم. اعتقد أن أدائي ليس سيئا. سجلت ثلاثة أهداف، وهناك لاعبون آخرون قدموا أداء أفضل، لكنني أعتقد أن أدائي ليس سيئا".

* رونالدو الهادئ

اعترف رونالدو، الذي بدا هادئا، بأنه استمتع بالبطولة الحالية أكثر من بطولات كأس العالم الخمس السابقة التي شارك فيها، وأعرب عن ثقته في قدرة فريق روبرتو مارتينيز على التغلب على منتخب إسبانيا الذي تحسن أداؤه مع تقدم البطولة.

وقال "لو لم تكن لدينا هذه الثقة، لما كنا هنا. كانت تجربة رائعة، ونحن نتحسن في كل مباراة، ونعلم أن هذه منافسة صعبة ومن المستحيل أن نقدم أداء جيدا دائما".

وأضاف "خرجت بعض الفرق الجيدة من البطولة وهذا يقول كل شيء. الفريق في حالة جيدة، وهو هادئ ومستعد جيدا. سنواجه فريقا صعبا لكنني أعتقد أننا سنكون مستعدين".

وسيخوض رونالدو مباراته رقم 233 مع منتخب البرتغال إذا شارك في المباراة ضد إسبانيا، وهي دولة تربطه بها علاقة وثيقة بعد أن أمضى تسعة مواسم مع ريال مدريد.

ومع ذلك، فإن سجله التهديفي ضد الجارة إسبانيا محدود، حيث سجل أربعة أهداف فقط في مرمى الإسبان. ويشمل هذا الرصيد ثلاثية في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 خلال دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وقال "إسبانيا دائما منافس قوي على الفوز ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، وفازت بالفعل بهذه البطولة (كأس العالم)".

وأضاف "إسبانيا هي المرشحة للفوز. لديها ألقاب أكثر من البرتغال، لكن هذه بطولة مختلفة تضم لاعبين مختلفين. هناك إصابات، وهناك درجات الحرارة.

"أحب اللعب ضد إسبانيا، وسجلي معها جيد جدا. لعبت ضدها 10 أو 11 مرة، وكانت النتائج متوازنة إلى حد كبير. ستُحسم المباراة بالتفاصيل الصغيرة. ولدي شعور بأننا سنفوز".