مفاجأة.. ترمب تدخل لإلغاء طرد الأميركي بالوغون

خبرني - اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوغون لاعب المنتخب الأميركي وهو ما فعله "فيفا" وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح مصدر مطلع على المكالمة، طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتصريح علناً في هذا الشأن، أن البيت الأبيض اتصل بـ"فيفا" ليطلب من جياني إنفانتينو مراجعة قرار طرد فولارين بالوغون، ولم يكشف المصدر تفاصيل حول هوية من أجرى الاتصال أو توقيته .

واحتفل الرئيس الأمريكي دونالدو ترمب بإلغاء قرار الطرد فور إعلانه، ونشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: شكرًا لفيفا على فعل الصواب، وإنصافهم من ظلم فادح!.

من جهته، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأحد أنه "مذهول" من قرار فيفا، فيما قال الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا إنه اعتقد الخبر في بادئ الأمر "كذبة الأول من أبريل ".