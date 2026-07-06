*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ثنائية النرويجي هالاند تطيح البرازيل من ثمن النهائي

  • 06 تموز 2026
  • 01:22
ثنائية النرويجي هالاند تطيح البرازيل من ثمن النهائي

خبرني - بلغ المنتخب النرويجي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن منافسات دور الـ16.

وحسم إرلينغ هالاند الفوز لصالح النرويج بتسجيله هدفي المباراة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 79 بعد تمريرة من أندرياس شييلديروب، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود منتخب بلاده إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وسجل نيمار الهدف الوحيد للبرازيل عن طريق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع هالاند رصيده بذلك إلى سبعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة مقتسما صدارة قائمة الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كلياين مبابي.

وتلتقي النرويج في دور الثمانية مع الفائز في مباراة دور 16 بين المكسيك وإنجلترا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

نيمار يعلن اعتزاله دوليًا بعد انهيار البرازيل
نيمار يعلن اعتزاله دوليًا بعد انهيار البرازيل
  • 2026-07-06 09:01
90 دقيقة من الجنون.. إنجلترا تنجو من المكسيك بصعوبة وتتأهل لدور الـ16 من مونديال 2026
90 دقيقة من الجنون.. إنجلترا تنجو من المكسيك بصعوبة وتتأهل لدور الـ16 من موند...
  • 2026-07-06 08:18
رونالدو يقول إن كأس العالم الحالية هي الأخيرة له
رونالدو يقول إن كأس العالم الحالية هي الأخيرة له
  • 2026-07-06 03:44
مونديال 2026: نيمار... هدف أخير ودموع مجددا
مونديال 2026: نيمار... هدف أخير ودموع مجددا
  • 2026-07-06 03:30
أنشيلوتي: البرازيل لم تقدم كأس عالم جيدة وستبدأ دورة جديدة
أنشيلوتي: البرازيل لم تقدم كأس عالم جيدة وستبدأ دورة جديدة
  • 2026-07-06 03:02
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
تأجيل انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا ساعة بسبب الظروف الجوية السيئة
  • 2026-07-06 02:33