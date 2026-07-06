ثنائية النرويجي هالاند تطيح البرازيل من ثمن النهائي

خبرني - بلغ المنتخب النرويجي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على البرازيل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن منافسات دور الـ16.

وحسم إرلينغ هالاند الفوز لصالح النرويج بتسجيله هدفي المباراة، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 79 بعد تمريرة من أندرياس شييلديروب، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود منتخب بلاده إلى مواصلة مشواره في البطولة.

وسجل نيمار الهدف الوحيد للبرازيل عن طريق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع هالاند رصيده بذلك إلى سبعة أهداف في النسخة الحالية من البطولة مقتسما صدارة قائمة الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كلياين مبابي.

وتلتقي النرويج في دور الثمانية مع الفائز في مباراة دور 16 بين المكسيك وإنجلترا.