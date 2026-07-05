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البحث الجنائي يحذر من الاحتيال خلال شراء المنتجات بالأقساط

  • 05 تموز 2026
  • 23:45
البحث الجنائي يحذر من الاحتيال خلال شراء المنتجات بالأقساط

خبرني - حذرت إدارة البحث الجنائي من عمليات احتيال تستهدف المواطنين عبر إعلانات بيع المنتجات بالتقسيط، حيث يقوم المحتالون بإغراء الضحايا بشروط ميسرة، ثم يطلبون تحويل "عربون مالي" أو رسوم معاملات عبر المحافظ الإلكترونية لتأكيد الطلب، قبل أن يعمدوا إلى حظر الضحية فور استلام المبلغ.

وأكدت الإدارة ضرورة عدم دفع أي مبالغ مالية قبل معاينة السلعة واستلامها يدوياً، مع أهمية الشراء حصراً من المتاجر والمحلات والشركات الموثوقة والمعروفة على أرض الواقع.

كما دعت المواطنين إلى عدم مشاركة معلوماتهم المصرفية مع أي جهة، وعدم الانجرار وراء الإعلانات الوهمية التي تعرض منتجات بأسعار مغرية وغير منطقية.

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