حقيقة إصابة ميسي.. مدرب الأرجنتين يجري تغييرات أمام مصر

خبرني - يدرس ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين إجراء مجموعة من التغييرات على تشكيلة راقصي التانغو أمام مصر، مع خروج تقارير عن إصابة نجمه ليونيل ميسي.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة بتورم في رأسه خلال فوز الأرجنتين 3-2 على كاب فيردي يوم الجمعة في دور الـ32 من كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

حقيقة إصابة ميسي

قالت قناة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية في تقرير لها إن ليونيل ميسي جاهز للمشاركة ضد مصر، وإنه لا وجود لأي فرضية لغيابه عن صدام الفراعنة.

وأوضحت القناة أن ليونيل سكالوني يدرس رغم ذلك إجراء أكثر من تغيير، أولها في مركز الظهير الأيسر، حيث يمكن إدخال نيكولاس تاغليافيكو بدلا من فاكوندو ميدينا.

وقد عانى ميدينا من تشنجات عضلية، مما جعل المدير الفني للألبيسيلستي يدرس إمكانية إعادة تاغليافيكو إلى مكانه.

ويبقى السؤال الأهم بشأن المهاجم رقم 9 وهو المكان الذي يشغله لاوتارو مارتينيز بسبب عدم جاهزية جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي وصل للمونديال وهو يعاني من إصابة في الكاحل.

لكن تراجع مستوى لاوتارو مارتينيز قد يجعل بطل كأس العالم 2022 يجري تغييرات أمام مصر.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

لا يتوقف الأمر عند التغييرات السابقة، حيث إن سكالوني قد يشرك لياندرو باريديس كأساسي أمام مصر بعد تألقه ضد كاب فيردي في دور الـ32 حين دخل بديلا.

يذكر أن الأرجنتين ستلاقي مصر يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو/ تموز الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمباراة مصر

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: ناهويل مولينا وكريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز ونيكولاس تاغليافيكو.

الارتكاز: أليكسيس ماك أليستر ولياندرو باريديس.

وسط: رودريغو دي بول وإنزو فرنانديز.

الهجوم: ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز.