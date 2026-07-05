حملة لتنظيف الحدائق وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات في عمّان

خبرني - نظمت أمانة عمّان الكبرى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، فعالية تنظيف مجتمعية في حدائق الملكة رانيا العبدالله، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وتحفيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي البيئي.

وجاءت الفعالية برعاية مندوب رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، نائب الرئيس زياد الريحاني، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتسيسافاس، والمديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق البحر المتوسط غريتشن بيري، ونائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية ثامر الشوبكي، والمدير التنفيذي للشؤون الاجتماعية صدام الحجاحجة، إلى جانب خبراء بيئيين وممثلين عن المجتمع المحلي.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من الشباب والعائلات، وتضمنت حملة تنظيف ميدانية، إلى جانب نقاش مفتوح جمع أفراد المجتمع والسلطات المحلية وخبراء البيئة لاستعراض أبرز تحديات إدارة النفايات وطرح الحلول الممكنة، إضافة إلى أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال والعائلات لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع التخلص المسؤول من النفايات.

كما أتاحت الفعالية للجهات المعنية الاستماع إلى آراء وملاحظات المشاركين بشأن إدارة النفايات، بما يسهم في دعم حملات التوعية المستقبلية والاستفادة منها في تطوير السياسات والقرارات ذات الصلة.

وقالت مديرة حدائق الملكة رانيا، رشا الشواربة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، وتشجيع الإدارة المسؤولة للنفايات، وإلهام المجتمعات للعمل معًا من أجل إيجاد مساحات عامة أكثر نظافة وأمانًا وصحة، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإشراف البيئي.

وتندرج الفعالية ضمن مبادرة أوسع يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاؤه من المانحين لتطوير أنظمة إدارة النفايات الصلبة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الأردن، بما يكمل الاستثمارات الجارية في البنية التحتية من خلال التركيز على الجوانب السلوكية والمجتمعية لإدارة النفايات، وتمكين المواطنين من الإسهام في حماية البيئة وبناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة.

ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع أمانة عمّان الكبرى منذ عام 2015، بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الجهات المانحة، على تنفيذ مشاريع لتحسين إدارة النفايات، تشمل إنشاء خلية إضافية لدفن النفايات في مكب الغباوي، وإنشاء نظام لاستخراج غاز المكب وتوليد الكهرباء من النفايات.

كما نفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي عام 2019 حملة توعية بإدارة النفايات الصلبة في 20 مدرسة حكومية في عمّان، استفاد منها أكثر من ألفي طالب وطالبة.

وانضمت عمّان إلى برنامج "المدن الخضراء" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يدعم المدن في تحديد التحديات البيئية ووضع حلول تعزز الاستدامة الحضرية، فيما يدعم البنك، إلى جانب صندوق المناخ الأخضر وبضمانات مدعومة من الاتحاد الأوروبي، استثمارات في إدارة النفايات الصلبة في العاصمة.

وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في الأردن عام 2012، وقدم منذ ذلك الحين أكثر من 2.2 مليار يورو لتمويل 84 مشروعًا في المملكة، خُصص أكثر من 70% منها للقطاع الخاص.