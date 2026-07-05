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الاتحاد البلجيكي يفجر أزمة مع فيفا بسبب مشاركة بالوجون أمام أميركا

  • 05 تموز 2026
  • 23:21
الاتحاد البلجيكي يفجر أزمة مع فيفا بسبب مشاركة بالوجون أمام أميركا

خبرني -  أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن دهشته من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالسماح لمهاجم منتخب الولايات المتحدة، فولارين بالوجون، بالمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16 من كأس العالم 2026، رغم تعرضه للإيقاف بعد طرده في المباراة السابقة.

وأكد الاتحاد البلجيكي في بيانه أنه فوجئ بقرار فيفا، موضحًا أن الأخير استند إلى المادة (27) من اللائحة الانضباطية، والتي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ عقوبة سبق توقيعها.

وأضاف البيان أن المادة (66.4) من اللائحة نفسها تنص بشكل واضح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى إيقاف اللاعب عن المباراة التالية، وهو ما جرى تطبيقه في جميع حالات الطرد السابقة خلال منافسات كأس العالم الحالية.

وأشار الاتحاد البلجيكي إلى أن القرار يتعارض أيضًا مع المادة (10.5) من لائحة بطولة كأس العالم 2026، التي تنص على أن أي لاعب أو مسؤول يتعرض للطرد المباشر أو للطرد بعد إنذارين، يُوقف تلقائيًا عن المباراة التالية لفريقه، مع إمكانية توقيع عقوبات إضافية إذا استدعى الأمر.

كما لفت البيان إلى أن فيفا أعاد التأكيد على هذا المبدأ في التعميم رقم (16)، الذي جرى توزيعه على جميع الاتحادات المشاركة في 12 مايو 2026، فضلًا عن التأكيد عليه خلال الاجتماعات التنسيقية قبل كل مباراة، وإدراجه ضمن العروض التوضيحية الخاصة بالبطولة.

واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة من أجل حماية حقوق المنتخبات المشاركة، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف في النسخة الحالية من كأس العالم، وكذلك في البطولات المقبلة.

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