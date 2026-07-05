أكثر من 100 مؤلف يتهمون أنثروبيك بالقرصنة ويطالبون بتعويضات 75 مليون دولار

خبرني - رفع أكثر من 100 مؤلف دعوى قضائية ضد شركة أنثروبيك، مطالبين بتعويضات تتجاوز 75 مليون دولار، بعد اتهام الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها بسرقة كتبهم واستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتشير الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال ولاية كاليفورنيا في 17 يونيو (حزيران)، إلى أن الشركة، التي ترتبط بشراكات مع شركتي مايكروسوفت وأمازون، استخدمت أكثر من 500 كتاب مقرصن لتدريب نماذجها، من بينها كتاب "كن بارعًا في إدارة أموالك" للمؤلفة تيفاني أليتشي، وكتاب "مثل الماء للشوكولاتة" للكاتبة المكسيكية لورا إسكيفيل.

تتهم الدعوى الشركة بانتهاك حقوق النشر لما لا يقل عن 100 مؤلف، من بينهم نولان بوشنيل، المؤسس المشارك لشركة "أتاري"، وكاتب سيناريو فيلم "جي إف كيه" المرشح لجائزة الأوسكار زاكاري سكلار، والحائزة على جائزة نيوبيري دونا باربا هيغيرا.

يطالب المؤلفون بالحصول على تعويض قدره 150 ألف دولار عن كل عمل مقرصن، وفقًا لما ورد في ملف الدعوى.

كما تزعم الدعوى أن "أنثروبيك" استخدمت برنامج مشاركة الملفات بيت تورنت للوصول إلى موقعي لايبرري جينيسيس وبايريت لايبرري ميرور، وتحميل ملايين النسخ غير المصرح بها من الكتب، قبل إضافتها إلى ما وصفته الدعوى ب"المكتبة المركزية الضخمة" التي تعتمد عليها الشركة في تدريب مساعدها الذكي كلود.

كان جميع المدعين قد اختاروا عدم الانضمام إلى دعوى جماعية سابقة ضد الشركة، انتهت في سبتمبر (أيلول) بتسوية بلغت 1.5 مليار دولار. في تلك القضية، اتهم مؤلفون، من بينهم أندريا بارتز وتشارلز غريبر وكيرك والاس جونسون، الشركة باستخدام أعمالهم لتدريب نموذج اللغة الكبير كلود.

بموجب تلك التسوية، وافقت "أنثروبيك" على إتلاف النسخ التي حُمّلت من الكتب التي اتُّهمت بقرصنتها، مع بقائها عرضة لدعاوى انتهاك حقوق النشر المتعلقة بالمخرجات التي تنتجها نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

حصل كل مؤلف في الدعوى الجماعية السابقة، التي شملت آلاف الكتّاب، على تعويض يقارب 3 آلاف دولار عن كل عمل جرى الاستيلاء عليه.

تزعم الدعاوى القضائية، سواء الجماعية أو الفردية، أن "أنثروبيك" استولت على نحو 7 ملايين عمل إبداعي دون تصريح.

قال كبير محامي المدعين، جيمس بارتولومي: "لقد بنت أنثروبيك مستقبل الذكاء الاصطناعي على كتب المؤلفين، سواء كانوا من الماضي أو الحاضر أو لا يزالون على قيد الحياة. موكلونا يطرحون سؤالًا بسيطًا: هل هذا ابتكار، أم سرقة أُحسن تسويقها؟ ليقرر ذلك أعضاء هيئة المحلفين".

لم تصدر شركة أنثروبيك أي تعليق رسمي ردًا على طلبات وسائل الإعلام بشأن هذه الاتهامات.