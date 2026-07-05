ساحر يستخدم البخور لتطهير قميص المكسيك من فياغرا إنجلترا

خبرني - استعانت المكسيك بساحر شهير لتطهير قميص المنتخب الذي سيواجه نظيره الإنجليزي في ثمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك وسط أخبار عن اعتماد الأخير على أقراص "فياغرا" للتغلب على صعوبة ارتفاع ملعب "أزتيكا" عن سطح البحر.

وتعود إنجلترا إلى اللعب في ملعب "أزتيكا" الواقع في العاصمة مكسيكو سيتي لأول مرة منذ مواجهتها مع الأرجنتين في ربع نهائي مونديال 1986 لكنها تصطدم بحقيقة ارتفاع الملعب 2240 متراً عن سطح البحر، بينما أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن "فيفا" سمح للاعبي "الأسود الثلاثة" بتناول أقراص "فياغرا" المعروفة لعلاج الانتصاب والضعف الجنسي، وذلك لتجاوز آثار الارتفاع.

وفي المقابل قام إنريكي مارتن بيردون كبير سحرة كاتيماكو بطقوس سحرية ليلة المباراة، إذ استخدم البخور لتطهير العلم المكسيكي وقميص المنتخب الوطني إضافة إلى ملصق يحمل صوراً لأعضاء المنتخب، بهدف منح أصحاب الأرض القوة والثقة والعزيمة خلال المباراة أمام إنجلترا.

وقال الشامان الشهير خلال طقوسه: إنجلترا قوية لكن المكسيك قادرة على منافسة أي خصم بقوة النمر وبصر النسر وأرواح الأجداد الحامية لألواننا داخل أرض الملعب. اليوم نشعل هذه الطقوس كي تصل الطاقة الإيجابية للاعبينا.