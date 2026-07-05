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منتخب السلة يختتم الدور الأول بفوز على العراق

  • 05 تموز 2026
  • 23:13
منتخب السلة يختتم الدور الأول بفوز على العراق

خبرني - فاز المنتخب الوطني لكرة السلة على نظيره العراقي بنتيجة 106-67، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، على صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات النافذة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027.

وقدم المنتخب الوطني أداءً مميزًا على مدار المباراة، وفرض أفضليته في مختلف فتراتها، لينجح في حسم المواجهة بفارق 39 نقطة، مختتمًا مشواره في الدور الأول بانتصار مستحق.

وكان المنتخب الوطني ضمن تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027 قبل هذه المباراة، ليختتم منافسات الدور الأول بفوز جديد يعزز نتائجه قبل انطلاق المرحلة المقبلة من التصفيات.

ويواصل المنتخب الوطني مشواره في الدور الثاني، ضمن سعيه للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.

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