أميركا تعتقل شابا بتهمة الانضمام إلى أخطر شبكات القرصنة الإلكترونية

خبرني - أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال الشاب بيتر ستوكس، البالغ من العمر 19 عاماً، بتهمة الانضمام إلى مجموعة "Scattered Spider"، التي تصنفها السلطات الأميركية كواحدة من أخطر شبكات القرصنة الإلكترونية في العالم، وتربطها بأكثر من 100 عملية اختراق استهدفت شركات كبرى، وأسفرت عن دفع أكثر من 100 مليون دولار كفديات إلكترونية.

وبحسب التحقيقات، أُلقي القبض على ستوكس، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإستونية، في فنلندا بالتنسيق مع الإنتربول، قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه اتهامات تشمل التآمر، واختراق الأنظمة الإلكترونية، والاحتيال، والابتزاز.

وتشير التحقيقات إلى أن أبرز العمليات المنسوبة إلى ستوكس وقعت في عام 2025، عندما شارك مع قراصنة آخرين، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، في اختراق شركة عالمية لبيع المجوهرات الفاخرة، وسرقة بياناتها الحساسة، قبل مطالبتها بدفع فدية بلغت 8 ملايين دولار مقابل عدم نشرها.