مهرجان جرش وفرقة المسرح الحر يؤكدان أهمية دعم الحركة المسرحية الأردنية

خبرني - استقبل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار يزن الخضير، في مقر إدارة المهرجان، وفداً من مجلس إدارة فرقة المسرح الحر، ضم عددا من الفنانين الأردنيين.

وبحث اللقاء أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الثقافية والفنية، خدمة للحركة المسرحية الأردنية.

وحضر اللقاء نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، ومدير مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي الفنان علي عليان، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد المراشدة، وعضوا اللجنة العليا المنظمة المخرج فراس المصري والفنانة أريج دبابنة .