مونديال 2026: فيفا يمنح الأميركي بالوغون الضوء الأخضر للعب بعد إيقافه

خبرني - علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطاقة الحمراء للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون ومنحه الضوء الأخضر للعب أمام بلجيكا الإثنين في ثمن نهائي مونديال 2026.

وكان بالوغون قد سجل هدفا في الشوط الأول أمام البوسنة والهرسك في الفوز 2-0 في دور الـ32، قبل أن يُطرد لاحقا بسبب تدخل اعتُبر خطيرا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "شكرا لفيفا على القيام بما هو صواب، وتصحيح ظلم كبير!"

وقال فيفا الأحد إن تنفيذ الإيقاف سيُعلّق لمدة عام.

ويُعدّ بالوغون لاعبا محوريا في مشوار الولايات المتحدة في البطولة، وكان غيابه أمام بلجيكا سيشكل ضربة للفريق.

وجاء في بيان فيفا "وفقا للمادة 27 من القانون التأديبي لفيفا، يُعلّق تنفيذ عقوبة الإيقاف عن المباراة لفترة اختبارية مدتها عام واحد".

وأضاف "إذا ارتكب فولارين بالوغون خلال فترة الاختبار مخالفة أخرى مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة، فسيُلغى التعليق وتُنفذ العقوبة من دون الإخلال بأي عقوبة إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة".