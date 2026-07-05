منتدى الإستراتيجيات : ارتفاع مؤشر الثقة بالنظام النقدي بنسبة 2.4 % بالربع الأول من 2026

خبرني - قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن مؤشر الثقة في النظام النقدي سجل ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي (182.8 نقطة) مقابل (178.5 نقطة) للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المنتدى في بيان اليوم الاحد حول المؤشر الأردني لثقة المستثمر، إن مؤشر الثقة في النظام المالي سجل كذلك ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20.2 بالمئة، ليصل بذلك الى 200 نقطة، بعد أن كان 166.4 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت المنتدى إلى ارتفاع قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 1.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 32.31 مليار دينار.

وحسب البيان بلغت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي 92.6 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر بورصة عمان بمقدار 378 نقطة، ليصل إلى 7434 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 7056 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيان المنتدى بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، مقارنة بمعدل نمو 2.7 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ 3 بالمئة بالربع الأخير من 2025.