تشكيل مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم 2026

خبرني - أعلن منتخبا البرازيل والنرويج تشكيل الفريقين في المباراة التي ستجمع بينهما في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب البرازيلي أمام نظيره النرويجي في ثالث مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في قارة أمريكا الشمالية.

وكان منتخب "السيليساو" تجاوز عقبة اليابان في دور الـ32، في الوقت الذي فاز فيه رفاق إيرلينغ هالاند على كوت ديفوار بنفس النتيجة 2-1.

تشكيل منتخب البرازيل في مباراة النرويج

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، غابرييل ماغالهايس، دوغلاس سانتوس.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو غيماريش، ريان.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماتيوس كونيا، غابرييل مارتينيلي.

تشكيل منتخب النرويج في مباراة البرازيل