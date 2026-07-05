ترمب يشكر فيفا بعد إلغاء بطاقة حمراء للاعب المنتخب الأمريكي

خبرني - وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسالة شكر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصة "تروث سوشيال"، عقب قرار تعليق عقوبة الإيقاف التلقائي بحق المهاجم فولارين بالوجون، واصفًا القرار بـ"إزالة الظلم الفادح".

وكتب ترمب: "شكرًا للفيفا على فعل الصواب، وإنصافهم من هذا الظلم الفادح!"، في إشارة إلى القرار الاستثنائي الذي اتخذته لجنة الانضباط بتعليق عقوبة طرد اللاعب الأمريكي أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32 من كأس العالم.

وأعلن فيفا، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أنه "بموجب المادة 27 من لوائح الانضباط، يُعلّق تنفيذ الإيقاف التلقائي للاعب الأمريكي فولارين بالوجون لمدة عام واحد كفترة اختبار"، ما يتيح له المشاركة في مواجهة بلجيكا غدًا الاثنين على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ16.

ويُعد هذا القرار من الأمور الاستثنائية النادرة التي لم تشهدها الملاعب الدولية كثيرًا، حيث نادرًا ما تلجأ لجنة الانضباط إلى تعليق عقوبات الطرد التلقائية في البطولات الكبرى.

غير أن القرار يحمل شرطًا صارمًا، إذ سيتم تطبيق عقوبة الإيقاف حال تلقي بالوجون بطاقة حمراء مرة أخرى خلال عام بسبب اللعب الخشن، كما ستُضاف العقوبة الجديدة إليها في ذلك الوقت، ما يجعل اللاعب تحت المراقبة المشددة طوال الفترة المقبلة.

ورحّب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بالقرار، مؤكدًا في بيان رسمي: "نقبل قرار لجنة الانضباط، ويسرّنا أن فولارين بالوجون مؤهل للمشاركة غدًا. ينصبّ تركيزنا بالكامل على مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا، ونتطلع إلى الدعم المتواصل من جماهيرنا الرائعة".

كان بالوغون قد افتتح التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45 من فوزها 2-0 على البوسنة والهرسك، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 64 بسبب تدخل عنيف على المدافع طارق محرموفيتش، في موقف أثار جدلًا واسعًا حول قسوة القرار التحكيمي.