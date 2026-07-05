المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يباشر تقديم خدماته الطبية للفلسطينيين

خبرني - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، الأحد، استقبال المرضى والمراجعين في محافظة نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، في إطار الجهود الإنسانية والطبية التي تنفذها المملكة الأردنية الهاشمية دعماً للقطاع الصحي الفلسطيني وإسناداً له.

وأكد قائد قوة المستشفى أن مباشرة العمل تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، واستمراراً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، من خلال توفير خدمات طبية وعلاجية متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية.

وأضاف أن المستشفى يضم كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة، ومجهزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة.

ويشتمل المستشفى على عيادات تخصصية في الطب العام والباطنية والجراحة والعظام والنسائية والجلدية والعيون والأذن والأنف والحنجرة وطب الأسنان، إلى جانب غرفتي عمليات كبرى وصغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبر، وقسم للأشعة، وغرفة للتعقيم، وصيدلية، بما يتيح تقديم رعاية طبية متكاملة للمراجعين.

من جهتهم، أعرب عدد من المراجعين وأهالي محافظة نابلس عن تقديرهم للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، مثمنين الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية التي تسهم في التخفيف من الأعباء الصحية على المواطنين.

ويأتي تشغيل المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 امتداداً لسلسلة المبادرات الطبية والإنسانية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية في الضفة الغربية، تأكيداً على التزام الأردن الراسخ بدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.