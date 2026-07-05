حرمه الاحتلال من حق الحياة.. استشهاد طفل رضيع غرب رام الله

خبرني - استشهد مساء اليوم الأحد، طفل رضيع، بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي ذويه من المرور عبر حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية دير عمار غرب رام الله.

وأعلن الأطباء في المستشفى الاستشاري العربي بمدينة رام الله، استشهاد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد (4 شهور)، بعد أن منعت قوات الاحـتلال نقله إلى المستشفى لأكثر من ساعة عبر الحاجز العسكري المقام على مدخل قرية دير عمار.

والشهيد معروف، كان في طريقه لتلقي العلاج، إلا أن جنود الاحــتلال منعوا ذويه من المرور لإسعافه، متجاهلين حالته الحرجة وسط إطــلاقهم لقنــابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي والمركبات.

ويأتي استشهاد الرضيع أحمد في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال على مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية، حيث تتسبب الحواجز والإغلاقات المتكررة في عرقلة وصول المرضى والمصابين إلى المستشفيات، ما يهدد حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والحالات الطبية الطارئة.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد قيود الحركة في مختلف أنحاء الضفة الغربية عبر مئات الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات، في وقت توثق فيه مؤسسات حقوقية وقوع انتهاكات متكررة بحق المدنيين نتيجة تأخير أو منع مرور سيارات الإسعاف والمرضى، الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات إلى فقدانهم فرصة تلقي العلاج في الوقت المناسب.