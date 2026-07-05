خبرني - نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الحسين " السلط الجديد"، بإجراء أول عملية تبديل كامل لمفصل الكاحل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة الأردنية، في خطوة تعكس التطور المتسارع في الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها الوزارة.

وجاء هذا الإنجاز بتوجيهات من وزير الصحة إبراهيم البدور، بمتابعة مباشرة من رئيس اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة إياد بني طريف، ومدير مستشفى الحسين السلط الجديد رامي بشير أبو رمان.

وحظي هذا الإجراء باهتمام خاص وتحضيرات مكثفة استمرت لعدة أسابيع، شملت توفير جميع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة، لضمان إجراء العملية وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وتحقيق أفضل النتائج.

وأجريت العملية من قبل فريق طبي متخصص من نخبة كوادر وزارة الصحة الأردنية وجامعة البلقاء التطبيقية، ضم " استشاري جراحة القدم والكاحل، كلية الطب- البلقاء التطبيقية محمد خريسات واستشاري جراحة العظام عمر العبابنة وبهاء عقل".

كما شارك في العملية فريق التخدير المكون من مجاهد حبوش، ولميس الرقاد، إلى جانب كوادر التمريض وفنيي العمليات والأشعة والتخدير، الذين كان لهم دور محوري في إنجاح هذا التدخل الجراحي الدقيق.

وحظي هذا الإنجاز بإشراف رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الحسين السلط الجديد محمد عبد العزيز السراحنة، كما كان للدعم الذي قدمه رئيس قسم التخدير ثلجي الربضي، ورئيس قسم العمليات محمد رضوان.

وأكد أبو رمان، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة وزارة الصحة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وإدخال العمليات الجراحية النوعية والتخصصات الدقيقة إلى مستشفياتها، بما يسهم في توفير رعاية صحية متقدمة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مراكز علاجية أخرى، مع الاستمرار في تزويد المستشفى بالأجهزة والمعدات الحديثة واستقطاب التخصصات الدقيقة، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات الجراحية