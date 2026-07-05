يامال أفضل من مبابي وكريستيانو.. اختيارات مفاجئة لنجم إسبانيا (فيديو)

خبرني - أثار الإسباني ميكيل ميرينو، نجم منتخب إسبانيا، جدلاً واسعاً بعد إجاباته الصريحة في تحدي المقارنات بين أبرز نجوم كرة القدم.

ومنح ميكيل ميرينو الأفضلية لزميله الشاب لامين يامال نجم برشلونة على عدد من أبرز اللاعبين في العالم، بينهم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وخلال التحدي الذي أجراه مع البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "El Chiringuito"، اختار ميرينو مواطنه بيدري، لاعب وسط برشلونة، على حساب نفسه.

كما فضّل ميرينو بيدري على الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، والبرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، قبل أن يغيّر اختياره عندما وُضع بيدري في مواجهة لامين يامال، ليمنح الأفضلية للجناح الإسباني الشاب.

واستمر ميرينو في دعمه ليامال، إذ فضّله أيضاً على رودري لاعب مانشستر سيتي، ثم على كيليان مبابي، وبعدها على كريستيانو رونالدو.

لكن عندما وصل التحدي إلى المقارنة بين لامين يامال والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، اختار ميرينو الأسطورة الأرجنتينية، ليضع حداً لسلسلة انتصارات يامال في المقارنات.

يذكر أن منتخب إسبانيا يستعد حالياً لمواجهة البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في دور الـ16 لكأس العالم.