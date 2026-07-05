الأمير علي: ختام مسيرة جمال سلامي مع النشامى

خبرني - ودّع الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، مع ختام مسيرته مع "النشامى"، مشيدًا بما قدمه من جهود أسهمت في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقال الأمير علي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه التقى الكابتن جمال سلامي، معربًا عن شكره وتقديره لما بذله خلال قيادته للمنتخب الوطني.

وأضاف: "مع ختام مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم."

وأكد أن تجربة سلامي مع المنتخب كانت استثنائية، مضيفًا: "ستبقى دائمًا ابنًا عزيزًا للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية وروح قيادية."

واختتم الأمير علي رسالته بتمنياته للمدرب المغربي بالتوفيق في محطته المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل محل تقدير، وصاحب خبرة يعتز بها الجميع ويستفيدون من مشورته.