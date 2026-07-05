إقرار نظامٍ معدِّلٍ لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان

خبرني - أقر مجلس الوزراء، الأحد، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، نظاما معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2026؛ وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصاديَّة الملائمة لدعم قطاع الإنشاءات في مدينة عمان وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوي، والتَّسهيل على المستثمرين والعاملين فيه.

وتمَّ إعداد النِّظام استجابة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة، من خلال الجلسات الحوارية والتشاورية التي أجريت معها، مثل: جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة المهندسين وغيرها، والتي تمحورت حول تمديد المدد الزمنيَّة للتَّسهيل على القطاعات المختلفة والمواطنين وتحفيزهم على استكمال إجراءات ترخيص المباني للحصول على الخدمات.