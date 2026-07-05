*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مشروع لإعادة تنظيم التفتيش القضائي بالمحاكم النظامية

  • 05 تموز 2026
  • 20:38
مشروع لإعادة تنظيم التفتيش القضائي بالمحاكم النظامية

 خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التَّفتيش القضائي والمهام المتعلِّقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعليَّة الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدَّرجة من القاضي الخاضع للتقييم.

وستتم بموجب التَّعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمسلكية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها، والالتزام بمدوَّنة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتَّدريب المتخصِّص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم.

كما سيتمّ تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها؛ ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسُّع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية
افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية
  • 2026-07-06 11:39
تحويلات مرورية متوقعة مع بدء تعبيد شوارع في تلاع العلي
تحويلات مرورية متوقعة مع بدء تعبيد شوارع في تلاع العلي
  • 2026-07-06 10:52
الأردن.. الغذاء والدواء: الشائعات الغذائية تحت طائلة المساءلة
الأردن.. الغذاء والدواء: الشائعات الغذائية تحت طائلة المساءلة
  • 2026-07-06 10:04
أكثر من 65 ألف طالب توجيهي يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية
أكثر من 65 ألف طالب توجيهي يتقدمون اليوم لامتحانات اللغة الإنجليزية
  • 2026-07-06 09:34
مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد
مطعم شاورما يصدر بياناً بخصوص نادي الحسين إربد
  • 2026-07-06 09:32
التربية تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم
التربية تدرس اعتماد التعرف إلى الوجه لتوثيق حضور الطلبة وغيابهم
  • 2026-07-06 08:38