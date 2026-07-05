خبرني - بحث رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، والسفير العراقي لدى الأردن عمر البرزنجي، في لقاء اليوم الأحد في مقر السفارة بعمان، التحضيرات الجارية لمشاركة العراق الشقيق "ضيف شرف" الدورة 25 من المعرض.

ووفق بيان لاتحاد الناشرين، أكد أبو فارس أن معرض عمان الدولي للكتاب يمثل جسرا للتواصل الحضاري ويجمع المبدعين والمثقفين العرب تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز التبادل الثقافي، وزيادة التشاركية الثقافية بين الأردن والأشقاء العرب كافة.

وقال بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، إن اختيار العراق الشقيق ضيف شرف لهذا العام يعكس عمق الروابط الأخوية الراسخة بين البلدين، ويؤكد مكانة الأردن الثقافية كحاضنة للإبداع العربي.

وبين أن اللجان المعنية في المعرض ستعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي للخروج بمشاركة نوعية ومميزة تليق بتاريخ العراق الثقافي، وتترك أثراً فاعلاً يتطلع إليه الوسط الثقافي المحلي والعربي، مؤكداً السعي لجعلها استضافة استثنائية تحتفي بالإبداع والمعرفة.

من جهته، أكد السفير البرزنجي أهمية معرض عمان الدولي للكتاب الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين سنويا، مشيرا الى متابعته للمشهد الثقافي الأردني، وزيارته لمعرض عمان الدولي للكتاب في دورته الماضية.

ومن المقرر أن يشارك العراق ببرنامج ثقافي ثري ومتنوع ينسجم مع البرنامج الثقافي العام للمعرض، ويؤكد تميز المشهد الثقافي العراقي وإبداعاته المتنوعة، خلال فعاليات المعرض الذي سيقام في الفترة من 24 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول المقبلين في المركز الأردني للمعارض الدولية في مكة مول بعمان.

يذكر أن معرض عمان الدولي للكتاب، والذي يُقام سنوياً تحت الرعاية الملكية السامية، دأب عبر برنامج "ضيف الشرف" على الاحتفاء بالثقافات العربية الشقيقة؛ حيث استضاف في دوراته السابقة كلاً من: فلسطين، ومصر، والإمارات، وقطر، وتونس، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان، لينضم العراق هذا العام إلى هذه المسيرة الثقافية التي تحتفي بالأشقاء.