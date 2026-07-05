تهنئة بالنجاح.. رينا رامي هلسه تتألق في الثانوية البريطانية بمعدل 93.3%

خبرني - بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم عماد جمال القسوس والعائلة بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى حفيدتهم الغالية رينا رامي هلسه، بمناسبة نجاحها المتميز في شهادة الثانوية البريطانية، وحصولها على معدل (93.3%).

إن هذا التفوق المشرف هو ثمرة الإصرار والاجتهاد والمثابرة، وهو بداية لمسيرة علمية واعدة بإذن الله. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لها في علمها وعمرها، وأن يوفقها في دراستها الجامعية، وأن يحقق لها كل ما تصبو إليه من نجاح وتميز.

ألف مبارك هذا الإنجاز المستحق، وجعل الله دروبك عامرة بالتوفيق والنجاح، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله.