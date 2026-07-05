لاول مرة - امريكا ترسل الطائرة الأكثر فتكاً في العالم الى اسرائيل

خبرني - نشر سلاح الجو الأمريكي اليوم (الأحد) مقطع فيديو نادر لتدريب مشترك بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الأمريكي. يشمل التدريب طائرات إسرائيلية من طرازات F16 وF15 وF35 إلى جانب طائرات أمريكية من طراز F22،التي تُعتبر حاليًا من أكثر طائرات الهجوم تطورًا وكفاءة في العالم. ولا تسمح الولايات المتحدة للقوات الجوية خارجها بتجهيزها بهذا الطراز من الطائرات.

وأُجريت المناورات المشتركة فوق سماء إسرائيل قبل أقل من شهرين. وجاءت هذه المناورات عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ووصلت طائرات إف-22 الأمريكية إلى إسرائيل في إطار استعدادات الجيش الأمريكي لشن هجوم على إيران.

وتُعتبر طائرة إف-22 من أكثر طائرات القاذفات تطوراً. وهي طائرة من الجيل الخامس تستخدم تقنية التخفي. ووفقاً للمنشورات، فهي في الأساس طائرة تفوق جوي، ولكنها مجهزة لأداء مهام إضافية، مثل الهجمات الأرضية والحرب الإلكترونية ومهام الاستطلاع.

وكُشِفَ عن الطائرة في إسرائيل عندما نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، بالتعاون مع سلاح الجو الأمريكي، طلعة جوية تحيةً لقائد سلاح الجو المنتهية ولايته، اللواء تومر بار. وحلّقت طائرة من طراز إف-22 برفقة طائرات من طراز إف-35 وإف-15 فوق ساحة العرض العسكري في قاعدة تل نوف.

الصور التي نشرتها القوات الجوية اليوم التقطتها القوات باستخدام طائرة النقل "شيمشون"، حيث كان المصور يجلس على المنحدر الخلفي لطائرة النقل ويوثق تدريبات الطائرات المقاتلة.