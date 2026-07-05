إلغاء حفل محمد فضل شاكر بعد تقارير عن نقل والده إلى المستشفى

خبرني - أعلن الفنان محمد فضل شاكر إلغاء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إحياؤه في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 8 يوليو/تموز الجاري، بالتزامن مع تداول أنباء تتعلق بالحالة الصحية لوالده الفنان فضل شاكر.



جاء قرار إلغاء حفل محمد فضل شاكر عقب تقارير إعلامية لبنانية أفادت بنقل والده الفنان فضل شاكر من السجن إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، دون صدور بيان رسمي يؤكد تفاصيل هذه المعلومات.

في المقابل، حسمت أماتا مبارك، محامية الفنان فضل شاكر، صحة ما تردد بشأن موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله بسبب وضعه الصحي.

ونفت المحامية صحة المعلومات التي تحدثت عن موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيل موكلها في ثلاثة ملفات، مشيرة إلى أن الفصل في الملف الرابع من المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أماتا مبارك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل فضل شاكر، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى إعلان رسمي.