الحسين إربد يعزز صفوفه بموهبتي المنتخب الأولمبي أحمد أيمن وصلاح الفراش

خبرني - أعلن الحسين إربد، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع نجمي المنتخب الأولمبي الأردني، المدافع أحمد أيمن ولاعب خط الوسط صلاح الفراش، قادمين من شباب الأردن، في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضح النادي، عبر منشور نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن اللاعبين وقّعا على عقود تمتد لثلاثة مواسم، ليصبحا ضمن كتيبة "الملكي" اعتبارًا من الموسم الجديد.

وتأتي الصفقتان ضمن تحركات إدارة الحسين إربد لتدعيم الفريق بعناصر شابة تمتلك خبرات دولية مع المنتخب الأولمبي، بما يعزز خيارات الجهاز الفني خلال المنافسات المحلية والقارية المقبلة.