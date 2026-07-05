قبل مواجهة الأرجنتين ... دعوات في مصر لصلاة (قضاء حاجة) دعما للفراعنة

خبرني - أطلق النائب المصري وأمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ أحمد تركي دعوة إلى المصريين لأداء ركعتين بنية قضاء الحاجة والدعاء للمنتخب أملا في الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.



وقال تركي في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم، إن المباراة ستكون يوم الثلاثاء 7 يوليو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ودعا النائب البرلماني إلى المشاركة الواسعة في إداء صلاة قضاء الحاجة والدعاء بالتوفيق والسداد للاعبي المنتخب خلال المواجهة الحاسمة أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف أن التأهل في بطولة كأس العالم لا يمثل مجرد إنجاز رياضي أو انتصار لعشاق كرة القدم، وإنما يحمل – بحسب تعبيره – مكاسب دولية كبيرة لمصر، ويعزز من قوتها الناعمة وصورتها أمام شعوب العالم، مؤكداً ثقته في قدرة المنتخب على تقديم أداء مشرف.

وتأتي هذه الدعوة في ظل حالة من الحماس والترقب التي تسود الشارع المصري قبل المباراة المرتقبة، إذ يعلق الجمهور آمالاً كبيرة على مواصلة المنتخب مشواره في البطولة وتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى الدور ربع النهائي.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة تفاعلاً واسعاً مع استعدادات المنتخب للمواجهة، حيث امتلأت المنصات برسائل الدعم والتحفيز للاعبين، إلى جانب حملات جماهيرية تدعو إلى الالتفاف خلف المنتخب في واحدة من أهم مبارياته في البطولة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني، في مباراة ينظر إليها باعتبارها محطة فاصلة في مشوار الفراعنة بالمونديال، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية تمنح مصر بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وتعد صلاة قضاء الحاجة من الصلوات النافلة التي يؤديها كثير من المسلمين رجاء في تيسير أمر أو قضاء حاجة، وقد درج بعض الأشخاص أو الجهات على الدعوة إليها في مناسبات مختلفة، سواء عند وقوع أزمات أو خلال أحداث وطنية أو إنسانية أو رياضية، باعتبارها وسيلة للدعاء والتضرع إلى الله، دون أن تكون مرتبطة بإجراء رسمي أو تنظيمي.

وتحظى مباريات المنتخب المصري في البطولات الكبرى باهتمام جماهيري واسع داخل مصر، وغالبا ما تتجاوز مظاهر الدعم حدود التشجيع الرياضي لتشمل حملات دعاء ورسائل تضامن ومبادرات شعبية، تعكس المكانة التي تحتلها كرة القدم في مصر.