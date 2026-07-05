حبيب يحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ16 بأغنية خاصة.. (ويا أم المحرمة) تواصل إشعال الساحة الفنية

خبرني - حرص الفنان منتصر حبيب على مشاركة الجماهير المصرية فرحتها بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16، حيث نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يؤدي أغنية خاصة لمصر، معبرًا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه الفراعنة في البطولة.

وأرفق حبيب الفيديو برسالة محبة للجمهور المصري، مؤكدًا اعتزازه بمصر وشعبها، ومتمنيًا للمنتخب مواصلة مشواره الناجح وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المنافسات المقبلة.

ويأتي هذا التفاعل في وقت يواصل فيه الفنان منتصر حبيب حصد أصداء النجاح الكبير لأغنية “يا أم المحرمة”، التي أعاد تقديمها مؤخرًا بتوزيع موسيقي جديد وإيقاع عصري منحها حياة مختلفة وجعلها تعود بقوة إلى واجهة المشهد الفني.

وشهدت الأغنية انتشارًا واسعًا منذ إطلاق نسختها الجديدة، حيث لاقت استحسان الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر كثيرون أن اختيار منتصر حبيب لإعادة إحياء الأغنية كان خطوة موفقة أعادت للأغنية بريقها وجاذبيتها لدى مختلف الفئات.

كما أصبحت “يا أم المحرمة” من الأغاني الأكثر حضورًا في الحفلات والمناسبات والأعراس، وتُؤدى بشكل متكرر من قبل عدد من الفنانين، بعدما نجحت النسخة الجديدة في الوصول إلى جمهور واسع أحب الأغنية وتفاعل معها بصورة لافتة.

ويرى متابعون أن منتصر حبيب نجح في تقديم نموذج مميز لإعادة إحياء الأعمال التراثية والشعبية بروح حديثة، محافظًا على أصالة الأغنية وفي الوقت نفسه مواكبًا للذائقة الموسيقية المعاصرة، وهو ما انعكس على حجم الانتشار والتفاعل الذي حققته الأغنية خلال الفترة الماضية