فريق طبي أردني يسجيل براءة اختراع بمجال قسطرة الدماغ

خبرني - تمكن فريق طبي بحثي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من تسجيل براءة اختراع والحصول على الاعتراف الكامل من مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ليتم تسجيل حدث عالمي لأول مرة في مجال قسطرة الدماغ وتسجيل تقنية طبية جديدة باسم الأردن في هذا الاختصاص الدقيق والمعقد .

الباحث وصاحب الفكرة الدكتور خالد علاونه الاستاذ في كلية الطب ومستشار قسطرة الدماغ في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ، اوضح ان براءة الاختراع جاءت بعد سنوات طويلة من العمل الجاد والدؤوب لتحقيق هذا الإنجاز بعد حوالي ١٠ سنوات من اجراء تداخل معقد ودقيق في قسطرة الدماغ لعلاج تشوه دموي في الأوعية الدموية للجملة العصبية ، حيث عانى المريض وكان حينها طفلا يبلغ من العمر ١٠ سنوات من ناصور دموي ( اتصال مباشر بين شرايين السباتية الخارجية و أوردة الدماغ المخية والوجهية ) نتج عنها ورم دموي نابض خارج من عظم الجمجمة .

براءة الاختراع كانت في استحداث تقنية طبية جديدة لعلاج هذه الحالات بالقسطرة الدقيقة واستخدام مواد طبية لأول مرة تستخدم داخل الأوعية الدموية الدماغية بعد أن كان استخدامها محصورا في الأوعية الدموية للأطراف الجانبية .

وبعد نشر هذه التقنية في اهم المجلات الطبية المتخصصة في مجال القسطرة قبل اربع سنوات ، بدات رحلة الفريق البحثي في تسجيل براءة الاختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع الأمريكي وهو ارقى مرجعية عالمية لتسجيل براءات الاختراع وبعد ثلاث سنوات تم تسجيل براءة الاختراع لتفتح بابا واسعا من الاستفادة من هذه التقنية في علاج حالات مشابه و تكون سجلاً مشرفاً للأردن في ميادين الطب وعلى مستوى العالم .

بدوره أثنى الاستاذ الدكتور حسان بلص المدير العام للمستشفى على هذا الإنجاز الكبير لمكانة الأردن الطبية وتحقيق براءة اختراع في مجال صعب ودقيق في قسطرة الدماغ بعد تذليل جميع الصعاب وتسهيل مهمة الفريق الطبي و توفير كافة الاحتياجات الممكنة التي مكنت من تحقيق هذا التميز الطبي العالمي .