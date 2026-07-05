*
الاثنين: 06 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • مناسبات
  • راما العرقاوي تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة الدولية بمعدل 91.5 وتُهدي والدها رسالة مؤثرة

راما العرقاوي تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة الدولية بمعدل 91.5 وتُهدي والدها رسالة مؤثرة

  • 05 تموز 2026
  • 18:55
راما العرقاوي تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة الدولية بمعدل 915 وتُهدي والدها رسالة مؤثرة

خبرني - يسرّ الأهل والأصدقاء تهنئة الطالبة راما إبراهيم العرقاوي بمناسبة نجاحها في امتحانات الثانوية العامة النظام الدولي، وحصولها على معدل 91.5%، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية والمهنية.

وعبّرت راما عن سعادتها بهذا الإنجاز برسالة مؤثرة وجهتها إلى والدها، قالت فيها:

"فرحتي بنجاحي كوم، وفرحتي بفرحتك فيّ كوم تاني... يا أحسن أب بالدنيا."

وأضافت أن دعم والدها وتشجيعه المستمر كانا أكبر حافز لها للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدة أن هذه النتيجة هي ثمرة تعبها وجهود أسرتها التي وقفت إلى جانبها طوال مسيرتها الدراسية.

ألف مبارك لراما إبراهيم العرقاوي، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تهنئة بالنجاح.. رينا رامي هلسه تتألق في الثانوية البريطانية بمعدل 93.3%
تهنئة بالنجاح.. رينا رامي هلسه تتألق في الثانوية البريطانية بمعدل 93.3%
  • 2026-07-05 20:19
نادر عمر العلان .. مبروك النجاح
نادر عمر العلان .. مبروك النجاح
  • 2026-07-05 17:37
المهندس عماد الزعبي يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في معرض علماء الغد
المهندس عماد الزعبي يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في معرض علماء الغد
  • 2026-07-05 11:37
الغويري والقصراوي نسايب.. العيسوي يطلب والصرايرة يجيب
الغويري والقصراوي نسايب.. العيسوي يطلب والصرايرة يجيب
  • 2026-07-05 11:18
أبو ارتيمة والمشوخي نسايب - صور
أبو ارتيمة والمشوخي نسايب - صور
  • 2026-07-02 21:28
محمود الطيب وعائلته يهنئون الدكتور أكثم بطارسة بمناسبة نيله الدكتوراه
محمود الطيب وعائلته يهنئون الدكتور أكثم بطارسة بمناسبة نيله الدكتوراه
  • 2026-07-02 21:05