راما العرقاوي تحتفل بنجاحها في الثانوية العامة الدولية بمعدل 91.5 وتُهدي والدها رسالة مؤثرة

خبرني - يسرّ الأهل والأصدقاء تهنئة الطالبة راما إبراهيم العرقاوي بمناسبة نجاحها في امتحانات الثانوية العامة النظام الدولي، وحصولها على معدل 91.5%، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية والمهنية.

وعبّرت راما عن سعادتها بهذا الإنجاز برسالة مؤثرة وجهتها إلى والدها، قالت فيها:

"فرحتي بنجاحي كوم، وفرحتي بفرحتك فيّ كوم تاني... يا أحسن أب بالدنيا."

وأضافت أن دعم والدها وتشجيعه المستمر كانا أكبر حافز لها للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكدة أن هذه النتيجة هي ثمرة تعبها وجهود أسرتها التي وقفت إلى جانبها طوال مسيرتها الدراسية.

ألف مبارك لراما إبراهيم العرقاوي، مع أطيب الأمنيات بمزيد من النجاح والتفوق.