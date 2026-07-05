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بدء أعمال إنشاء مشروع الناقل الوطني في الربع الأخير من العام الحالي

  • 05 تموز 2026
  • 18:32
بدء أعمال إنشاء مشروع الناقل الوطني في الربع الأخير من العام الحالي

خبرني  - قال المدير الفني لمشروع الناقل الوطني أحمد الصمادي، إن أعمال الإنشاء في مشروع الناقل الوطني ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالي، بعد استكمال المراحل النهائية التي تسبق تنفيذ المشروع.

وأوضح الصمادي في تصريحات، الأحد، أن المشروع يمر حاليا بالمرحلة النهائية من إعداد الاتفاقيات التي تسبق عملية الإغلاق المالي، تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال الإنشاء، بحسب المملكة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو أربع سنوات، تمتد من بدء أعمال الإنشاء وحتى بدء ضخ المياه، متوقعا أن تبدأ عمليات الضخ خلال الربع الأخير من عام 2030.

ويعد مشروع الناقل الوطني الأضخم والأكبر في تاريخ الأردن مائيا ويعكس قوة الدولة في تحويل التحديات إلى فرص بكلفة رأسمالية نحو 5,8 مليارات دولار ممولة من 29 مؤسسة دولية، ووفرت الخزينة أكبر تمويل في تاريخها 722 مليون دولار وساهمت البنوك المحلية بنحو 1,1 مليار دولار والضمان الاجتماعي بقيمة 15% لخفض الكلفة وسعر المتر والحد من أي مخاطر وضمان أن يكون العبء المالي تدريجي كون المشروع ممول عبر شراكات دولية وخارجية وتحملت الحكومة العبء على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل.

والمشروع لا يعد عبئا ماليا بحسب وزارة المياه، وإنما يساهم بحل أزمة المياه الشديدة في البلاد والتحول إلى تأمين المواطنين لـ 3 أيام أسبوعيا وإتاحة الفرصة للعديد من المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية للسير قدما بما يعزز الاستقرار الاقتصادي وبالتالي لا يعد المشروع خدماتي بل استثمار استراتيجي ضروري لمستقبل الأردن المائي والاقتصادي من خلال منع خسائر اقتصادية مستقبلية.

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