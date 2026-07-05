قبل أن تكشفه أبل.. طرح نسخ فاخرة من آيفون القابل للطي

خبرني - أطلقت شركة «كافيار»، المتخصصة في تصنيع النسخ الفاخرة من الهواتف الذكية، مجموعة حصرية مستوحاة من الهاتف القابل للطي الذي يُشاع أن «أبل» تعمل على تطويره، رغم أن الشركة الأمريكية لم تعلن رسمياً عن الجهاز حتى الآن.

وبحسب ما أورده موقع Gizmochina، فإن المجموعة الجديدة تحمل اسم Flagship Collection، واستندت في تصميمها إلى أحدث التسريبات والصور غير الرسمية المتداولة حول الهاتف المرتقب، الذي تشير الشائعات إلى أنه قد يحمل اسم iPhone Ultra.

تعتمد "كافيار" على سياسة الندرة في هذه السلسلة، إذ أعلنت أن كل إصدار سيُنتج منه 19 نسخة فقط، لتستهدف فئة الباحثين عن الهواتف النادرة والمقتنيات الفاخرة.

وتؤكد الشركة أن المجموعة تقدم تصاميم أكثر جرأة مقارنة بالهواتف التقليدية التي اعتادت "أبل" طرحها، مع الحفاظ على شعار "أبل" ثلاثي الأبعاد بارزًا في الجهة الخلفية بجميع الإصدارات.

يأتي Titan كأقل إصدارات المجموعة سعرًا، إذ يبلغ ثمنه 13840 دولاراً.

ويعتمد الهاتف على هيكل من التيتانيوم المطلي بطبقة سوداء بتقنية PVD، بينما يغطي الجهة الخلفية جلد تمساح باللون الأسود.

لمسات ذهبية ولون مستوحى من التسريبات

أما إصدار Dark Cherry فيصل سعره إلى 14270 دولاراً، ويتميز بجلد تمساح باللون البنفسجي الداكن مع تفاصيل مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا.

ووفقًا لما نقله موقع Gizmochina، فإن الشركة استوحت هذا اللون من الشائعات التي تتحدث عن الألوان المحتملة لسلسلة iPhone 18 Pro المستقبلية.

وتضم المجموعة أيضًا إصدار Silver، الذي يبلغ سعره 15270 دولارًا، ويستبدل الجزء العلوي المصنوع من التيتانيوم بفضة إسترلينية، مع الاحتفاظ بظهر من جلد التمساح الأسود، فيما يأتي شعار "أبل" مصنوعًا بالكامل من الفضة الاسترلينية.

ويتميز هذا الإصدار باستخدام ألياف كربون منسوجة بخيوط ذهبية بدلًا من الغطاء الجلدي، إلى جانب إطار مطلي بالذهب عيار 24 قيراطًا، بينما صُنع شعار "أبل" ثلاثي الأبعاد من ذهب خالص عيار 18 قيراطًا.

وتوضح "كافيار" أن هذا التصميم يأتي احتفاءً بالذكرى الخمسين المرتقبة لتأسيس شركة "أبل".

البيع يبدأ قبل الإعلان الرسمي

ورغم عدم إعلان "أبل" حتى الآن عن أي هاتف آيفون قابل للطي، فإن "كافيار" بدأت بالفعل استقبال طلبات الاستفسار الخاصة بالمجموعة عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة تعكس ثقتها في الاهتمام المتوقع بهذا الجهاز فور الكشف عنه.

وأشار موقع Gizmochina إلى أن الشركة واصلت خلال الفترة الأخيرة تقديم إصدارات استثنائية لهواتف "أبل"، كان أحدثها أغطية مغناطيسية لهاتف iPhone 17 Pro Max، تضمنت نسخة فاخرة تحتوي على قطعة حقيقية من أحفورة ديناصور T-Rex.