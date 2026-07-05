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«أنا السبب».. أحمد زاهر يكشف معاناة ابنته مع المرض

  • 05 تموز 2026
  • 18:13
أنا السبب أحمد زاهر يكشف معاناة ابنته مع المرض

خبرني - كشف الفنان أحمد زاهر عن معاناة ابنته الصغرى نور من مرض بالغدة الدرقية منذ ولادتها، بعدما أكد أنها ورثت المرض الذي سبق أن أصيب به.

وقال زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه مر بتجربة صحية قاسية بعدما أصيب بمرض في الغدة، اضطره إلى تناول العلاج بشكل دائم مدى الحياة، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت من أصعب المراحل التي عاشها.

وأوضح الفنان أن أكثر ما يؤلمه هو مشاهدة ابنته وهي تعاني من الأعراض نفسها التي مر بها، خاصة زيادة الوزن وصعوبة التنفس أثناء البكاء، قائلًا: «بموت لما بشوفها بتتخنق وصوتها يروح، وكل مرة أشوفها بالحالة دي بدخل أوضتي وأقفل على نفسي وأنهار».

وأضاف أن شعوره بالذنب يلازمه باستمرار، لأنه يعتقد أن المرض انتقل إليها بسبب إصابته به قبل إنجابها، رغم إيمانه بأن كل ما يحدث هو بقضاء الله وقدره.

وأشار أحمد زاهر إلى أنه لم يتوقف عن البحث عن أفضل سبل العلاج لابنته، موضحًا أنه اصطحبها إلى أكثر من طبيب بعدما لم تحقق الأدوية النتائج المطلوبة في البداية، قبل أن تبدأ حالتها في التحسن تدريجيًا وينخفض وزنها بشكل ملحوظ.

وأكد حرصه الدائم على متابعة حالتها الصحية، أملاً في تجاوز آثار المرض والحد من مضاعفاته.

وتحدث زاهر عن معاناته الشخصية مع المرض، موضحًا أنه وصل في فترة من الفترات إلى وزن بلغ 185 كيلوغرامًا، كما كان يتعرض لنوبات نوم مفاجئة أثناء ممارسة حياته اليومية.

وروى أنه تعرض لحادث سير بسبب دخوله في النوم بشكل مفاجئ أثناء القيادة، مشيرًا إلى أنه كان يغفو لدقائق معدودة ثم يستيقظ ليواصل حديثه وكأن شيئًا لم يحدث، قبل أن تختفي هذه الأعراض تدريجيًا بعد الانتظام في العلاج.

واختتم أحمد زاهر حديثه مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليًا، وأنه لم يعد يعاني من نوبات النوم المفاجئة، معربًا عن أمله في أن تستجيب ابنته للعلاج بصورة كاملة، حتى تتجاوز الأزمة الصحية التي تمر بها.

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