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(الملامسة)… مالك مزرعة السوسنة يكشف سبب إغلاقها المؤقت

  • 05 تموز 2026
  • 17:53
الملامسة مالك مزرعة السوسنة يكشف سبب إغلاقها المؤقت

خبرني  - قال صاحب مزرعة السوسنة السوداء، الدكتور اياد الخريشة، ان الاجهزة الامنية قامت باغلاق المزرعة منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك بناء على ما وصفته وزارة الزراعة بموضوع “الملامسة”، حيث يسمح للأطفال بملامسة بعض الحيوانات الاليفة ضمن شروط واجراءات السلامة المعتمدة.

واوضح الخريشة انه قام بتصويب اوضاع المزرعة بالكامل كما طلبت وزارة الزراعة، الا ان لجنة مختصة داخل الوزارة ما زالت تعرقل، بحسب وصفه، استكمال اجراءات الترخيص رغم تقديم جميع الاوراق المطلوبة.

واشار الى ان اغلاق المزرعة جاء رغم التزامه بالتعليمات، معتبرا ان استمرار الاغلاق اثر بشكل مباشر على سير العمل داخل المشروع.

وناشد الخريشة وزارة الزراعة النظر في ملف المزرعة بشكل عاجل، موضحا ان الحيوانات داخل المزرعة بدأت تعاني نتيجة اغلاقها ومنع دخول العاملين بشكل طبيعي لرعايتها، ما اضطر العاملين الى التسلل من فوق الاسوار لتقديم الرعاية اللازمة.

واكد ان قيمة الاستثمار في المزرعة تجاوزت 10 ملايين دينار، مشيرا الى ان التعقيدات الادارية وتأخر منح التراخيص تشكل عائقا امام الاستثمار في الاردن، وتؤثر سلبا على جاذبية البيئة الاستثمارية.

وقال ان ملف الترخيص ما زال مفتوحا منذ نحو 6 سنوات دون حسم نهائي، وهو ما اعتبره مؤشرا على تعقيد الاجراءات الادارية.

 

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