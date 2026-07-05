توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وجمعية الفنادق الأردنية

خبرني - وقّع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وجمعية الفنادق الأردنية مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، ونشر ثقافة التميز والابتكار، وتوظيفها في خدمة المنشآت الفندقية والسياحية في المملكة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات والكفاءات المتوفرة لدى الطرفين.

ووقّع المذكرة عن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عطوفة المديرة التنفيذية، المهندسة وداد خالد قطيشات، وعن جمعية الفنادق الأردنية سعادة رئيس مجلس الإدارة، السيد حسين هلالات.

وتشمل مجالات التعاون تقييم النضج المؤسسي للمنشآت الفندقية والسياحية، وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المؤسسية، وعقد ورش المواءمة مع متطلبات التميز، وتقييم الاعتراف بالتميز، إلى جانب تشجيع المنشآت الفندقية والسياحية على المشاركة في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص. كما تتضمن المذكرة تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل والفعاليات المشتركة التي تخدم القطاع الفندقي والسياحي.

وأكدت عطوفة المهندسة وداد خالد قطيشات أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود المركز لنشر ثقافة التميز والابتكار في مختلف القطاعات، وتعزيز قدرة المؤسسات على تطوير أدائها وتبني أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أهمية القطاع الفندقي والسياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية متميزة.

من جانبه، أكد سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد حسين هلالات، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة المنشآت الفندقية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز تنافسية القطاع، من خلال توفير برامج متخصصة في التقييم والتدريب وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، السيد هاني الدباس، أن هذه المذكرة لا تمثل مجرد إطار للتعاون المؤسسي، بل تشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ ثقافة التميز كمنهج عمل دائم داخل القطاع الفندقي، وتعزيز قدرة المنشآت على الانتقال من تطبيق المعايير إلى صناعة نماذج أداء متقدمة، تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات، وتجربة الضيوف، وكفاءة الموارد البشرية، واستدامة الأعمال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب قطاعاً فندقياً أكثر جاهزية ومرونة وابتكاراً، وقادراً على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة السياحة عالمياً، مؤكداً أن الاستثمار في التميز المؤسسي وبناء القدرات هو استثمار مباشر في سمعة الأردن السياحية، وقدرته التنافسية، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.